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Юран — о Яремчуке: «Таких называют футболистиками, его попросили сказать о России»

18:04, 15.10.2019 1
Юран — о Яремчуке: «Таких называют футболистиками, его попросили сказать о России»
Фото: rfs.ru

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал слова игрока украинской сборной Романа Яремчука, который нелестно отозвался о российских футболистах.

«Во-первых, высказывание Яремчука недопустимо. Во-вторых, пусть говорит за свою сборную, а не за Россию. Это неправильно — рассказывать, кого обыграла другая сборная, футболист должен играть в футбол. А такие футболисты называются футболистиками. Игрок говорит о том, как он сыграл, сколько забил, о перспективах своей сборной, а футболистик же начинает рассказывать о других сборных, других игроках. Возможно, кто-то попросил Яремчука вспомнить о России в таком плане.

Какая сборная сильнее на текущий момент? Давайте вспомним, участвовала ли вообще Украина в чемпионате мира в 2018 году? Вот и весь ответ. Нужно быть повнимательнее с высказываниями, может, он просто забыл, что сборная Украины не участвовала в чемпионате мира.

Говоря об украинских игроках, выступающих в топ-клубах, можно вспомнить только Зинченко. И то это благодаря больше российскому чемпионату. Его взяли в «Уфу», а потом уже он поехал дальше», — сказал Юран.

СпортФутбол
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 окт
    Все по делу, Шахтёр хотел задушить Зину как и весь молодняк, предложил ему крошечный контракт на долгое время, Зину это не устроило, его выперли, Уфа подписала, потом Гвардиоле показали видео его игры в Уфе, и через небольшое кол-во времени Ман Сити его подписал.
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