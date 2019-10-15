Юран — о Яремчуке: «Таких называют футболистиками, его попросили сказать о России»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал слова игрока украинской сборной Романа Яремчука, который нелестно отозвался о российских футболистах.

«Во-первых, высказывание Яремчука недопустимо. Во-вторых, пусть говорит за свою сборную, а не за Россию. Это неправильно — рассказывать, кого обыграла другая сборная, футболист должен играть в футбол. А такие футболисты называются футболистиками. Игрок говорит о том, как он сыграл, сколько забил, о перспективах своей сборной, а футболистик же начинает рассказывать о других сборных, других игроках. Возможно, кто-то попросил Яремчука вспомнить о России в таком плане.



Какая сборная сильнее на текущий момент? Давайте вспомним, участвовала ли вообще Украина в чемпионате мира в 2018 году? Вот и весь ответ. Нужно быть повнимательнее с высказываниями, может, он просто забыл, что сборная Украины не участвовала в чемпионате мира.



Говоря об украинских игроках, выступающих в топ-клубах, можно вспомнить только Зинченко. И то это благодаря больше российскому чемпионату. Его взяли в «Уфу», а потом уже он поехал дальше», — сказал Юран.