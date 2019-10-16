День в истории: первое «Русское лото», День босса, день рождения Лагутенко и группы «Мумий Тролль»

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 16 октября. Сегодня отмечаются:



Всемирный день продовольствия;

Всемирный день анестезии;

Всемирный день хлеба;

День босса.

В этот день произошли такие значимые события, как:

1618 — произошло выступление горожан Могилева против принудительного введения церковной унии, которое вошло в историю под названием Могилевское восстание;

1793 — казнь Марии-Антуанетты, «вдовы Капет», королевы Франции, супруги Людовика XVI и матери Людовика XVII;

1813 — началась «Битва народов» под Лейпцигом (длилась до 19 октября), в которой участвовали войска Франции, Рейнского союза, Польши, Австрии, Пруссии, России и Швеции; закончилась сокрушительным поражением армии Наполеона и его первым отречением от престола;

1824 — Александр Пушкин в Михайловском завершил работу над третьей главой «Евгения Онегина»;

1840 — Новая Зеландия провозглашена британской колонией;

1847 — в Лондоне впервые опубликован роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»;

1853 — Турция объявила войну России;

1918 — украинский гетман Павел Скоропадский издал указ о возрождении казачества (в которое записано около 150 тыс. семей);

1923 — Джон Харвуд (John Harwood) запатентовал в Швейцарии самозаводящиеся часы;

1923 — основана кинокомпания «The Walt Disney Company»;

1927 — в СССР объявлено о постепенном переходе к 7-часовому рабочему дню;

1929 — образована Таджикская ССР;

1946 — по приговору Нюрнбергского трибунала в здании Нюрнбергской тюрьмы казнены нацистские преступники Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль и Зейсс-Инкварт;

1956 — в Тихом океане совершается первая известная посадка авиалайнера на воду, обошедшаяся без жертв;

1959 — в Москве сооружены первые подземные пешеходные переходы;

1964 — Китай провел первое испытание ядерного оружия;

1968 — между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии;

1983 — создана группа «Мумий Тролль»;

1988 — на Центральном телевидении начался показ сериала «Рабыня Изаура», первая «мыльная опера», транслировавшаяся по советскому телевидению;

1994 — первый розыгрыш всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото».



В этот день родились:

1854 — Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, писатель;

1863 — Джозеф Остин Чемберлен (ум. 1937), английский государственный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1925);

1886 — Давид Бен-Гурион (ум. 1973), один из лидеров сионистского движения и создателей современного Израиля, премьер-министр Израиля (1948—1953, 1955—1963);

1888 — Юджин О’Нил (ум. 1953), американский драматург, лауреат Нобелевской премии (1936);

1890 — Пол Стренд (ум. 1976), американский фотограф, кинодокументалист, один из родоначальников документальной фотографии;

1890 — Майкл Джон Коллинз (убит в 1922), ирландский военный, политик и революционер, борец за независимость Ирландии;

1894 — Моше Шарет (ум. 1965), премьер-министр Израиля (1954—1955);

1936 — Андрей Чикатило (ум. 1994), советский серийный убийца;

1962 — Фли, бас-гитарист американской группы «Red Hot Chili Peppers»;

1968 — Илья Лагутенко, российский рок-музыкант, лидер группы «Мумий Тролль».

В этот день умерли: