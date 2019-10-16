День в истории: первое «Русское лото», День босса, день рождения Лагутенко и группы «Мумий Тролль»
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 16 октября. Сегодня отмечаются:
- Всемирный день продовольствия;
- Всемирный день анестезии;
- Всемирный день хлеба;
- День босса.
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1618 — произошло выступление горожан Могилева против принудительного введения церковной унии, которое вошло в историю под названием Могилевское восстание;
- 1793 — казнь Марии-Антуанетты, «вдовы Капет», королевы Франции, супруги Людовика XVI и матери Людовика XVII;
- 1813 — началась «Битва народов» под Лейпцигом (длилась до 19 октября), в которой участвовали войска Франции, Рейнского союза, Польши, Австрии, Пруссии, России и Швеции; закончилась сокрушительным поражением армии Наполеона и его первым отречением от престола;
- 1824 — Александр Пушкин в Михайловском завершил работу над третьей главой «Евгения Онегина»;
- 1840 — Новая Зеландия провозглашена британской колонией;
- 1847 — в Лондоне впервые опубликован роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»;
- 1853 — Турция объявила войну России;
- 1918 — украинский гетман Павел Скоропадский издал указ о возрождении казачества (в которое записано около 150 тыс. семей);
- 1923 — Джон Харвуд (John Harwood) запатентовал в Швейцарии самозаводящиеся часы;
- 1923 — основана кинокомпания «The Walt Disney Company»;
- 1927 — в СССР объявлено о постепенном переходе к 7-часовому рабочему дню;
- 1929 — образована Таджикская ССР;
- 1946 — по приговору Нюрнбергского трибунала в здании Нюрнбергской тюрьмы казнены нацистские преступники Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль и Зейсс-Инкварт;
- 1956 — в Тихом океане совершается первая известная посадка авиалайнера на воду, обошедшаяся без жертв;
- 1959 — в Москве сооружены первые подземные пешеходные переходы;
- 1964 — Китай провел первое испытание ядерного оружия;
- 1968 — между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии;
- 1983 — создана группа «Мумий Тролль»;
- 1988 — на Центральном телевидении начался показ сериала «Рабыня Изаура», первая «мыльная опера», транслировавшаяся по советскому телевидению;
- 1994 — первый розыгрыш всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото».
В этот день родились:
- 1854 — Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, писатель;
- 1863 — Джозеф Остин Чемберлен (ум. 1937), английский государственный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1925);
- 1886 — Давид Бен-Гурион (ум. 1973), один из лидеров сионистского движения и создателей современного Израиля, премьер-министр Израиля (1948—1953, 1955—1963);
- 1888 — Юджин О’Нил (ум. 1953), американский драматург, лауреат Нобелевской премии (1936);
- 1890 — Пол Стренд (ум. 1976), американский фотограф, кинодокументалист, один из родоначальников документальной фотографии;
- 1890 — Майкл Джон Коллинз (убит в 1922), ирландский военный, политик и революционер, борец за независимость Ирландии;
- 1894 — Моше Шарет (ум. 1965), премьер-министр Израиля (1954—1955);
- 1936 — Андрей Чикатило (ум. 1994), советский серийный убийца;
- 1962 — Фли, бас-гитарист американской группы «Red Hot Chili Peppers»;
- 1968 — Илья Лагутенко, российский рок-музыкант, лидер группы «Мумий Тролль».
В этот день умерли:
- 1791 — Григорий Потемкин, русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь;
- 1793 — казнена Мария-Антуанетта (р. 1755), королева Франции, супруга Людовика XVI и мать Людовика XVII;
- 1918 — Николай Цингер, русский астроном, геодезист и картограф.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым