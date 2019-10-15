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Главное к утру: безвиз с Саудовской Аравией, замглавы «Газпрома» в Казани и земли «Роял тайм групп»

07:22, 15.10.2019
Главное к утру: безвиз с Саудовской Аравией, замглавы «Газпрома» в Казани и земли «Роял тайм групп»
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро 11 октября.

Россия начнет переговоры с Саудовской Аравией по введению безвизового режима между странами. Также государства могут запустить прямое авиасообщение. Эти вопросы будут обсуждаться в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов прибыл в Казань с рабочей поездкой. Сегодня он обсудит с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым перспективные направления развития сотрудничества между «Газпромом» и предприятиями республики.

ООО «Роял тайм групп» смогло вернуть земли под жилищную застройку в 30 км от Казани. Кадастровая стоимость участков составляет 97,5 млн рублей, однако эксперты считают, что на рынке их можно продать лишь за 70 млн рублей.

В Казани произошел пожар в деревянном доме на улице Хади Такташа. В огне погибли два человека.

КАМАЗ представил новую снегоуборочную технику. Машина, разработанная на базе полноприводного шасси КАМАЗ-43118, была создана совместно с ООО «Завод СпецАгрегат».

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