Камиль Фазылзянов: «Выполняли установку тренера и победили»

Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов прокомментировал исход матча с «Автомобилистом» (3:1).

«Игра была тяжелой. Просто на удачу накидывали шайбу, сами видели сколько бросков, ну и одна вот зашла. В моменте с моим голом был прострел, скорее на удачу. Шайба отскочила, и Основин сразу добил.

На все команды надо настраиваться, слабых команд уже не осталось. Выполняли установку тренера и победили», — приводит слова Фазылзянова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня в Казани «Ак Барс» одолел «Автомобилист» из Екатеринбурга — 3:1.