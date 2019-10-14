Камиль Фазылзянов: «Выполняли установку тренера и победили»
Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов прокомментировал исход матча с «Автомобилистом» (3:1).
«Игра была тяжелой. Просто на удачу накидывали шайбу, сами видели сколько бросков, ну и одна вот зашла. В моменте с моим голом был прострел, скорее на удачу. Шайба отскочила, и Основин сразу добил.
На все команды надо настраиваться, слабых команд уже не осталось. Выполняли установку тренера и победили», — приводит слова Фазылзянова корреспондент «Реального времени».
Напомним, что сегодня в Казани «Ак Барс» одолел «Автомобилист» из Екатеринбурга — 3:1.СпортХоккей Татарстан
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