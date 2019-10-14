Итоги дня: районы — лидеры Татарстана, итоги конкурса на реконструкцию «Кольца», визит Путина в Саудовскую Аравию

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 октября.

Сегодня ранним утром в центре Казани произошло ДТП. Нетрезвая девушка на автомобиле сервиса «Яндекс.Драйв» врезалась в столб. По данным ГИБДД, в крови управлявшей машиной 21-летней девушки было около 0,228 мг/л алкоголя. Также автоинспекторы остановили еще один каршеринговый автомобиль, чтобы его водитель выступил понятым. Однако оказалось, что и этот автолюбитель также находится в нетрезвом состоянии.

Стало известно, когда казанские дорожники перейдут на зимний режим работы. Это произойдет во вторник. Кроме того, на случай резкого ухудшения погоды в Казани разработали план «Буран», он позволит в короткий срок довести количество техники в городе до 1 000 единиц.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, утверждающий описание медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». Согласно ему, медаль будет изготовлена из серебра 925-й пробы. На лицевой стороне будет изображен силуэт Татарстана на карте, от которого отходят лучи. На обратной стороне — номер медали и надпись «100 лет образования ТАССР» на двух языках. С обеих сторон также будет нанесен национальный орнамент.

В ходе XIII расширенного заседания Совета по предпринимательству при президенте Татарстана назвали районы-лидеры очередного рейтинга деловой активности. В первой части лидерами оказались: Зеленодольский, Альметьевский, Елабужский, Нижнекамский районы, Набережные Челны и Казань. Также в числе лидеров без учета крупных городов оказались Сармановский, Балтасинский, Тюлячинский, Лаишевский и Сабинский районы. Кроме того, на заседании совета были названы неблагоприятные сферы бизнеса в республике.

Исследование сервиса «Авито. Недвижимость» показало, что в Татарстане снизились цены на аренду трехкомнатных квартир. Средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Татарстане составила 23 913 рублей.

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Его встретили принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд, и мэр города Тарик Фарис. Программа визита предусматривает переговоры, беседу с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также первое заседание двустороннего экономического совета.

В казанском метро протестировали систему распознавания лиц и видеокамеру для обнаружения оставленных вещей. Обе разработки признали эффективными. Видеокамеры с функцией распознавания лиц протестировали на сотрудниках МУП «Метроэлектротранс». Для начала их фотографии были загружены в базу данных и использовали для пропуска в инженерном корпусе. Систему для распознавания оставленных вещей опробовали на станции «Площадь Тукая». Видеокамера срабатывала на вещи, которые лежали неподвижно более пяти минут.



Татарстан вошел в пятерку российских регионов, где в сентябре были самые высокие продажи легковушек. У республики оказалось четвертое место, здесь было продано 5 810 машин. Однако этот результат оказался ниже на 9% прошлогоднего показателя.



Победителем конкурса на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо» признана московская компания Heads Group, владельцами которой являются Владислав Куликовский, Маргарита Подгорная и Арсен Хаиров. Им вручили сертификат на 1 млн рублей.

