В Иннополисе проходит крупнейшая региональная IT-конференция «Стачка» — видео

Фото: Максим Платонов

В Иннополисе 12 и 13 октября проходит крупнейшая региональная IT-конференция «Стачка», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Здесь собрались около 3 тыс. программистов со всей России.

На конференции будут работают секции, разделенные на четыре блока: «Разработка», Digital, «Карьера и образование» и «Тренды».

Например, спикеры из Москвы представили на конференции технологию компьютерного зрения, которая помогает понять продавцам где какого товара не хватает.

«Полностью автоматизированная система, которая позволяет сотрудникам узнавать где существуют пустоты, то есть ему не нужно постоянно смотреть, выходить в торговый зал», — сказал один из участников конференции Александр Паринов.