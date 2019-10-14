Эксперимент длиной в 42 года подтвердил связь медленной ходьбы и низкого IQ

Фото: Инна Серова, "Реальное время"

Исследователи из Университета Дьюка в штате Северная Каролина в течение 42 лет проводили эксперимент по выявлению связи низкого темпа ходьбы и раннего старения мозга. В эксперименте участвовали несколько сотен жителей Новой Зеландии, за которыми ученые наблюдали с 3 лет, контрольные замеры прошли, как только группа достигла 45-летнего возраста, пишет РИА «Новости».

По результатам исследования, испытуемые с низким IQ и плохой моторикой в юном возрасте по достижению среднего возраста ходят медленнее, чем их сверстники с более высоким коэффициентом интеллекта. Контрольный замер показал так же еще и то, что объем мозга по достижении 45-летнего возраста ниже у тех, кто медленнее ходит.