МИД обвинил США в попытке подорвать работу ООН

На сайте российского МИД появилось сообщение о плачевном финансовом состоянии ООН из-за невыплаты государствами-членами организации ежегодных взносов. Среди «должников», по данным МИД, более 50 стран, в том числе и США — крупнейший неплательщик взносов, успевший задолжать организации порядка одного миллиарда долларов.

Из-за дефицита бюджета ООН, согласно заявлению МИД, перешло на работу в режиме «жесткой экономии»: с середины октября будет ограничен объем документов, переводимых на все шесть официальных языков организации, расход электроэнергии и финансирование охраны помещений.

«Необходимо отметить, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил 1 миллиард долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу Организации», — заявили в МИД.

В ведомстве Сергея Лаврова также отметили, что Россия в отличие от Америки вовремя выполняет все финансовые обязательства перед ООН и не имеет долгов.