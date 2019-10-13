Сотни жителей Саратова пришли на прощание с убитой девочкой в храм апостолов Петра и Павла

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В саратовском храме апостолов Петра и Павла прошло прощание с девятилетней Лизой Киселевой, убитой 10 октября в гаражном комплексе. Траурная служба собрала сотни жителей Саратова, ближе к началу прощания храм не смог вместить всех желающих выразить соболезнования семье и близким ребенка, передают РИА «Новости».

После окончания службы гроб с телом девочки на спецтранспорте отправили на кладбище в окрестностях Саратова, где она и будет похоронена.

Как ранее сообщало «Реальное время», девочка ушла из дома 9 октября и не вернулась. Ее тело обнаружили уже на следующий день, всего через несколько часов после обнаружения был задержан подозреваемый в убийстве — неоднократно судимый за убийства и изнасилования 35-летний местный житель Михаил Туватин.

12 октября он был арестован и уже дает признательные показания. Смерть ребенка подняла волну протестов и громких выступлений со стороны чиновников и обычных россиян, вновь поставив вопрос об отмене моратория на смертную казнь для педофилов и убийц.