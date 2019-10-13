«Неубиваемый» татарин Эд Халилов рассказал о выручке в 50 млн и курсах в Набережных Челнах
Главный российский эксперт в области выживания в экстремальных условиях, аттестованный спасатель МЧС, успешный бизнесмен Эд Халилов в эксклюзивном интервью для «Реального времени» рассказал о том, как ему удалось построить бизнес-империю с годовым объемом выручки в 50 млн рублей на курсах экстремальной военизированной подготовки.
По словам Халилова, среди участников его тренингов — Владелец Qiwi Сергей Солонин, топовые российские бизнес-блогеры Сергей Косенко и Дмитрий Портнягин.
В конце октября подобный курс запланировано провести в Набережных Челнах, известно, что группа состоятельных челнинцев для проведения «игр» уже набрана. Имена предпринимателей, изъявивших желание поучаствовать в тренинге, пока не оглашаются.
Справка
Эд Халилов — автор и ведущий мужских тренингов по преодолению страхов, обучающих программ по личной эффективности, выживанию в городских условиях и условиях дикой природы.
Провел более 150 обучающих программ (тренинги, семинары, мастер-классы, курсы). У него прошли обучение свыше 5 тысяч человек.
Аттестованный спасатель МЧС, проходил обучение в учебном центре МЧС, Центре медицины катастроф. Среди восхождений — Эльбрус, Килиманджаро, Уральские горы.
Основатель школы выживания «Прорыв». Инструктор по самообороне и специальной физической подготовке, инструктор по военно-тактическим играм (ХАРДБОЛ), приближенным к реальным боевым условиям.
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