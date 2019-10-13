«Неубиваемый» татарин Эд Халилов рассказал о выручке в 50 млн и курсах в Набережных Челнах

Фото: аккаунт личной страницы Эда Халилова в соцсети

Главный российский эксперт в области выживания в экстремальных условиях, аттестованный спасатель МЧС, успешный бизнесмен Эд Халилов в эксклюзивном интервью для «Реального времени» рассказал о том, как ему удалось построить бизнес-империю с годовым объемом выручки в 50 млн рублей на курсах экстремальной военизированной подготовки.

По словам Халилова, среди участников его тренингов — Владелец Qiwi Сергей Солонин, топовые российские бизнес-блогеры Сергей Косенко и Дмитрий Портнягин.

В конце октября подобный курс запланировано провести в Набережных Челнах, известно, что группа состоятельных челнинцев для проведения «игр» уже набрана. Имена предпринимателей, изъявивших желание поучаствовать в тренинге, пока не оглашаются.