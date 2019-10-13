Жизни 14 человек унес тайфун «Хагибис» в Японии, еще 13 — пропали без вести

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По информации на 13 октября число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 14 человек, еще 13 жителей Токио объявлены пропавшими без вести. Известно, что порядка 150 человек были госпитализированы с различными травмами, либо обращались за медицинской помощью.

Накануне вечером, 12 октября, пятый, максимальный уровень опасности из-за метеорологического явления в Токио был снят, однако «красная метка» все еще остается в силе для десятка префектур северо-западной части страны, пишет ТАСС.

Как ранее сообщало «Реальное время», «Хагибис» принес в Японию самые крупные осадки за последние 60 лет, оставив без электричества свыше 50 тысяч домов и заставив покинуть свои дома еще порядка 1,79 млн местных жителей. На данный момент власти Японии восстанавливают поврежденные электросети и транспортное междугороднее сообщение.

По информации RT, по состоянию на 9 часов, число погибших в результате обрушившейся на регион стихии достигло 19 человек.