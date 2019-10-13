В Татарстане ожидается туман и до 13 градусов тепла

Во воскресенье, 13 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Максимальная температура днем от +8°С до +13°С. В Казани днем ожидается от +10°С до 12°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +8°С до 11°С.

