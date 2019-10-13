День в истории: падение тамплиеров, строительство Белого дома, день рождения Марка Захарова

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 13 октября. Сегодня отмечаются:



Международный день по уменьшению опасности бедствий.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России.

В этот день произошли следующие события:

54 — жена римского императора Клавдия отравила его грибами.

1307 — по приказу короля Филиппа IV Красивого (Philippe IV de France) были одновременно арестованы все французские тамплиеры.

1492 — Колумб впервые высадился на берег Нового Света (остров Сан-Сальвадор).

1792 — заложен первый камень в основание резиденции президента США, которая с 1809 года стала называться Белым домом, а в 1902 году это название здания было узаконено.

1843 — в Нью-Йорке создана старейшая в Америке еврейская организация «Дети обета».

1883 — организовано Всероссийское театральное общество, которое возникло в Петербурге как «Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям».

1884 — Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

1923 — столица Турции перенесена из Стамбула в Анкару.

1930 — образован Ленинградский институт инженеров связи (позднее — имени М.А. Бонч-Бруевича). С 1992 — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.

1938 — русский поэт Осип Мандельштам доставлен в трудовой лагерь после повторного ареста по обвинению в «контрреволюционной деятельности».

1943 — Италия, капитулировавшая 8 сентября перед западными союзниками, вступила в войну на стороне антигитлеровской коалиции.

1944 — советские войска вступили в Ригу.

1958 — первая публикация книги о медвежонке Паддингтоне.

1976 — Челябинск стал городом-миллионером.

1976 — в Санта-Крусе (Боливия) самолет Boeing 707 при взлете упал на стадион. Погибли не менее 91 человека — крупнейшая авиакатастрофа в стране.

2005 — нападение исламистов на Нальчик.

В этот день родились:

1754 — Молли Питчер (ум. 1832), героиня войны за независимость США.

1875 — Максим Петрович Кончаловский (ум. 1942), российский и советский терапевт, основатель научной школы.

1878 — Степан Шаумян (ум. 1918), революционер, глава Бакинского совета (1917 г.), чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, один из 26 расстрелянных бакинских комиссаров.

1880 — Саша Черный (настоящее имя Александр Михайлович Гликберг; ум. 1932), российский поэт и прозаик, эмигрант («Разные мотивы», «Солдатские сказки»).

1881 — Эжени Коттон (ум. 1967), французский физик, основательница Международной демократической федерации женщин.

1917 — Вадим Матросов (ум. 1999), советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.

1925 — Маргарет Тэтчер (ум. 2013), 71-й премьер-министр Великобритании (1979—1990).

1933 — Марк Захаров (ум. 2019), советский и российский режиссер, сценарист, педагог, главный режиссер театра Ленком, народный артист СССР.

1941 — Роберт (Боб) Хантер (ум. 2005), канадский журналист, сооснователь «Гринписа».

1956 — Крис Картер, американский сценарист и продюсер (сериал «Секретные материалы»).

1971 — Саша Барон Коэн, британский комедийный киноактер, лауреат премии «Золотой глобус».



В этот день умерли: