День в истории: падение тамплиеров, строительство Белого дома, день рождения Марка Захарова
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 13 октября. Сегодня отмечаются:
- Международный день по уменьшению опасности бедствий.
- День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России.
В этот день произошли следующие события:
- 54 — жена римского императора Клавдия отравила его грибами.
- 1307 — по приказу короля Филиппа IV Красивого (Philippe IV de France) были одновременно арестованы все французские тамплиеры.
- 1492 — Колумб впервые высадился на берег Нового Света (остров Сан-Сальвадор).
- 1792 — заложен первый камень в основание резиденции президента США, которая с 1809 года стала называться Белым домом, а в 1902 году это название здания было узаконено.
- 1843 — в Нью-Йорке создана старейшая в Америке еврейская организация «Дети обета».
- 1883 — организовано Всероссийское театральное общество, которое возникло в Петербурге как «Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям».
- 1884 — Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.
- 1923 — столица Турции перенесена из Стамбула в Анкару.
- 1930 — образован Ленинградский институт инженеров связи (позднее — имени М.А. Бонч-Бруевича). С 1992 — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
- 1938 — русский поэт Осип Мандельштам доставлен в трудовой лагерь после повторного ареста по обвинению в «контрреволюционной деятельности».
- 1943 — Италия, капитулировавшая 8 сентября перед западными союзниками, вступила в войну на стороне антигитлеровской коалиции.
- 1944 — советские войска вступили в Ригу.
- 1958 — первая публикация книги о медвежонке Паддингтоне.
- 1976 — Челябинск стал городом-миллионером.
- 1976 — в Санта-Крусе (Боливия) самолет Boeing 707 при взлете упал на стадион. Погибли не менее 91 человека — крупнейшая авиакатастрофа в стране.
- 2005 — нападение исламистов на Нальчик.
В этот день родились:
- 1754 — Молли Питчер (ум. 1832), героиня войны за независимость США.
- 1875 — Максим Петрович Кончаловский (ум. 1942), российский и советский терапевт, основатель научной школы.
- 1878 — Степан Шаумян (ум. 1918), революционер, глава Бакинского совета (1917 г.), чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, один из 26 расстрелянных бакинских комиссаров.
- 1880 — Саша Черный (настоящее имя Александр Михайлович Гликберг; ум. 1932), российский поэт и прозаик, эмигрант («Разные мотивы», «Солдатские сказки»).
- 1881 — Эжени Коттон (ум. 1967), французский физик, основательница Международной демократической федерации женщин.
- 1917 — Вадим Матросов (ум. 1999), советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.
- 1925 — Маргарет Тэтчер (ум. 2013), 71-й премьер-министр Великобритании (1979—1990).
- 1933 — Марк Захаров (ум. 2019), советский и российский режиссер, сценарист, педагог, главный режиссер театра Ленком, народный артист СССР.
- 1941 — Роберт (Боб) Хантер (ум. 2005), канадский журналист, сооснователь «Гринписа».
- 1956 — Крис Картер, американский сценарист и продюсер (сериал «Секретные материалы»).
- 1971 — Саша Барон Коэн, британский комедийный киноактер, лауреат премии «Золотой глобус».
В этот день умерли:
- 1815 — Иоахим Мюрат (р. 1767), маршал Франции, участник большинства кампаний Наполеона Бонапарта.
- 1945 — Милтон Херши (р. 1857), американский промышленник, основатель шоколадной компании «Херши».
- 2001 — Ольга Олейник (р. 1925), советский и российский математик и ученый-механик, академик РАН.
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