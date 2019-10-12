Власти Татарстана принесли соболезнования в связи со смертью народного художника Рады Нигматуллиной

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Руководство Татарстана принесло соболезнования в связи со смертью скульптора, заслуженного художника РФ, народного художника РТ Рады Нигматуллиной. Она скончалась накануне после продолжительной болезни в возрасте 88 лет.

Некролог подписали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр республики Алексей Песошин, председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

«Рада Хусаиновна Нигматуллина — мастер, внесший в современное искусство Татарстана яркую национальную тематику, живописно-импрессионистическую струю, виртуозную композиционность, воздушность и светоносность фактуры и силуэта. Ее многогранный талант нашел свое воплощение во всех основных видах скульптуры — монументальном, декоративном, станковом искусстве, мелкой пластике, портретном жанре», — подчеркивается в некрологе.