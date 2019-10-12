В ночь на 12 октября в Альметьевске пожарные спасли из горящего дома четырех человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В районе полуночи 12 октября в «малосемейке» Альметьевска по улице Ризы Фахретдина произошел пожар — сообщение о сильном задымлении на пятом этаже поступило в местный отдел МЧС.

Спасатели прибыли на место уже в 00.58, к этому моменту 20 жителей горящего дома вышли из здания самостоятельно, 11 человек — в основном жителей нижних этажей — вывели сотрудники спасательной бригады, еще четверо были спасены специалистами с опасного участка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Татарстану.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, виновный пока не установлен.