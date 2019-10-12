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В выходные Татарстан ждут дождь и сильный ветер

07:03, 12.10.2019
В выходные Татарстан ждут дождь и сильный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

Согласно данным Гидрометцентра республики, в выходные Татарстан ожидает пасмурная и ветреная погода.

В субботу, 12 октября, облачно с прояснениями. Местами дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Максимальная температура воздуха днем составит +12°.

«В воскресенье будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый, сильный 15—20 м/с. 3 градуса тепла. Максимальная температура воздуха днем до +13», — сообщает организация.

Общество Татарстан
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