В выходные Татарстан ждут дождь и сильный ветер
Согласно данным Гидрометцентра республики, в выходные Татарстан ожидает пасмурная и ветреная погода.
В субботу, 12 октября, облачно с прояснениями. Местами дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Максимальная температура воздуха днем составит +12°.
«В воскресенье будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый, сильный 15—20 м/с. 3 градуса тепла. Максимальная температура воздуха днем до +13», — сообщает организация.Общество Татарстан
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