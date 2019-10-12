Стивен Сигал дал бы Нурмагомедову совет, если бы тот был его подопечным

Американский актер Стивен Сигал заявил, что не считает чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в смешанных единоборствах (MMA).

При этом он назвал россиянина великим бойцом и отметил, что не может давать ему советы.

«Он выдающийся боец и превосходен в борьбе. Но он не является моим учеником. Был бы он подопечным, я бы дал ему совет», — пишут «Известия».

Ранее другой американский боец Тони Фергюсон оценил выступление Нурмагомедова, назвав россиянина «ленивым и однообразным» спортсменом.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе на турнире в Абу-Даби, победив американца Дастина Порье, 7 сентября.