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Стивен Сигал дал бы Нурмагомедову совет, если бы тот был его подопечным

04:07, 12.10.2019
Стивен Сигал дал бы Нурмагомедову совет, если бы тот был его подопечным
Фото: ru.m.wikipedia.org /K Zhestovskaya

Американский актер Стивен Сигал заявил, что не считает чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в смешанных единоборствах (MMA).

При этом он назвал россиянина великим бойцом и отметил, что не может давать ему советы.

«Он выдающийся боец и превосходен в борьбе. Но он не является моим учеником. Был бы он подопечным, я бы дал ему совет», — пишут «Известия».

Ранее другой американский боец Тони Фергюсон оценил выступление Нурмагомедова, назвав россиянина «ленивым и однообразным» спортсменом.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе на турнире в Абу-Даби, победив американца Дастина Порье, 7 сентября.

СпортОбщество
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