Регионам простят триллион рублей долгов в обмен на инвестпроекты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости до конца года принять закон, позволяющий регионам, получавшим бюджетные дотации и кредиты, не возвращать их в федеральный бюджет, а использовать для реализации инвестпроектов. В этом случае Минфин будет засчитывать им эти расходы как возврат кредита.

Законопроект могут внести в Госдуму уже в ближайший месяц.

«Это серьезный шаг, потому что речь идет о серьезных ресурсах — более 1 трлн рублей. Думаю, в течение ближайших недель мы переложим такое решение на нормы закона, оно будет принято», — цитируют «Ведомости» председателя Госдумы.

По его словам, Минфин предложение поддержал.

К началу сентября суммарный региональный долг составляет около 2 трлн рублей. Из них около половины суммы регионы должны федеральному бюджету. За 2008—2018 годы из него регионы получили более 1 трлн рублей. кредитов на рефинансирование своих долгов. В 2018 году программа перестала действовать, и регионам дали право реструктурировать кредиты уже до 2024 года. По данным Минфина, за первое полугодие 2019 года на бюджетные кредиты приходится 47% региональных долгов.

Ранее стало известно, Минфин республики пересмотрит условия предоставления налоговых льгот для крупного бизнеса.