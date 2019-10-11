Тимур Билялов: «Чем силен ЦСКА? Топ-вратарь и много исполнителей способных забить»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвел итоги матча с ЦСКА (2:5).

«Понятно, что с любой командой тяжело входить в игру в третьем периоде, но приходится подстраиваться, тебе надо помогать команде. Но, к сожалению, игру вытащить не удалось.

Чем силен ЦСКА? Сорокин — топ-вратарь, даже не обсуждается, он принес в прошлом сезоне Кубок Гагарина для ЦСКА. У них в целом много исполнителей, ребят, способных забить, и сегодня они наказали нас за ошибки», — приводит слова Билялова корреспондент «Реального времени».