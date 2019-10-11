Итоги дня: резонансное убийство девочки в Саратове, обыски в Минпромторге Татарстана, смерть космонавта и актера Казанского ТЮЗа

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 октября.

Сегодня целый ряд депутатов Госдумы заявили о необходимости вернуться к смертной казни. Отмена моратория на этот вид наказания помогла бы уберечь детей от маньяков, полагают парламентарии, так они отреагировали на убийство девятилетней девочки в Саратове. Также был запущен опрос граждан. «Реальное время» выяснило, как разворачивалась волна общественного резонанса.

Лауреатом Нобелевской премии мира 2019 года стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.



За десять минут до окончания спектакля «Бал.Бесы» (по роману Достоевского «Бесы») за кулисами Казанского ТЮЗа, не доиграв роль революционера Степана Верховенского, в возрасте 42 лет скончался заслуженный артист Татарстана Арсений Курченков. В театре шок: талантливый артист в этой роли вышел на сцену впервые и был полон планов — и творческих, и жизненных. Как сообщили «Реальному времени», они с женой ждали первого ребенка… Об артисте устами его коллег — в нашем материале.

В Министерстве промышленности и торговли РТ прошли обыски по факту нецелевого использования средств подрядчиком по двум государственным контрактам на оказание услуг. Сегодня Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению ходатайства следствия в отношении учредителя зеленодольского ООО «Международное сертификационное бюро» Андрея Яшина. Его обвиняют в хищении 3 млн рублей по контрактам с Минпромторгом Татарстана. По версии полиции, ООО отчиталось по двум госзаказам Минпромторга РТ документами, не соответствующими действительности.

На 86-м году жизни скончался советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. В марте 1965 года он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года Леонов совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке российского корабля «Союз» и американского корабля «Аполлон».

В Юдино, Залесном, Осиново, Ремплере из-за аварии отключили электричество. Его пообещали восстановить в течение четырех часов.