Тренер «Ахмата» покинул клуб через 10 дней после назначения
Тренер «Ахмата» Магомед Адиев сообщил, что покидает грозненский клуб. Соответствующее заявление специалист опубликовал в своем Инстаграм.
«Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера «Ахмата». Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды», — написал Адиев.
По его словам, он не хочет мешать главному тренеру клуба Игорю Шалимову руководить командой, так как считает, что разговоры о подсиживании могут негативно отразиться на результатах.
Отметим, что Адиев был назначен тренером «Ахмата» лишь 10 дней назад, после увольнения наставника Рашида Рахимова.
Грозненский клуб уже подтвердил отставку Магомеда Адиева.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым