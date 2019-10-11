Тренер «Ахмата» покинул клуб через 10 дней после назначения

Тренер «Ахмата» Магомед Адиев сообщил, что покидает грозненский клуб. Соответствующее заявление специалист опубликовал в своем Инстаграм.

«Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера «Ахмата». Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды», — написал Адиев.

По его словам, он не хочет мешать главному тренеру клуба Игорю Шалимову руководить командой, так как считает, что разговоры о подсиживании могут негативно отразиться на результатах.

Отметим, что Адиев был назначен тренером «Ахмата» лишь 10 дней назад, после увольнения наставника Рашида Рахимова.

Грозненский клуб уже подтвердил отставку Магомеда Адиева.