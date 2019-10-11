Главное к утру: победа России в отборе к Евро-2020, связь фастфуда и рака, смерть артиста казанского ТЮЗа

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро 11 октября.



Качество питьевой воды в Уфе после аварии на благовещенском «Полиэфе» в норме. Регулярный мониторинг воды специалистами МУП «Уфаводоканал» показал отсутствие какой-либо опасности. Вода исследуется Центром аналитического контроля качества по 105 показателям. Анализы делаются каждый час.

Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии (4:0) в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2020. Решающим стал отрезок матча между 57-й и 60-й минутами, когда Артем Дзюба и Магомед Оздоев забили по голу. В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0. После этой победы сборная России набрала 18 очков и для выхода в финальную часть Евро-2020 ей хватит ничейного результата в оставшихся трех матчах против команд Кипра, Бельгии и Сан-Марино.



Сотрудники полиции задержали водителя ВАЗ-21102, наехавшего в среду вечером у дома 12 по ул. Комсомольской села Пестрецы на преподавателя одной из образовательных организаций.

В третьем квартале 2019 года в Татарстане изъяли более двух тонн некачественной мясной продукции. При этом в исследованных образцах мяса и продуктах из него не были обнаружены токсичные элементы, пестициды, антибиотики, ГМО и радионуклиды.

Номинация «Лучший студенческий предпринимательский проект» появилась в этом году в ежегодном конкурсе «Студент года КФУ — 2019». Победителям и лауреатам этой номинации в качестве приза будет предоставлена возможность бесплатного обучения по программе «Фабрика PRO» Фонда поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства».

Фастфуд и готовая еда в упаковках могут способствовать развитию злокачественных опухолей, так как в подобной пище содержится перфтороктансульфоновая кислота (ПФAC). В исследовании ученых выяснилось, что те, кто готовит дома, имеют значительно меньше ПФAC в организме. А у тех, кто ест больше фастфуда или часто ходит в рестораны и кафе — больше. Это означает, что пища быстрого приготовления загрязнена веществами, которые содержатся в упаковках. В исследовании указывается, что ПФAC могут вызывать рак, заболевания щитовидной железы и другие недуги.

Компания Toyota объявила, что представит новое поколение своего инновационного электромобиля Mirai на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) на автосалоне в Токио в 2019 году.

Вчера во время вечернего спектакля скончался артист казанского ТЮЗа, заслуженный артист РТ Арсений Курченков. Ему было 42 года. В театре шла постановка «Бал.Бесы» по Достоевскому. Курченков играл в ней роль Степана Верховенского.



Экс-кандидат на пост главы Башкирии от партии «Зеленые», мама двоих детей и фотомодель Сания Тимасова приняла участие в фотосессии для одной из служб ритуальных услуг республики.

