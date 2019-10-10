Путин предложил новую схему финансирования футбола

Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по созданию отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.

«Это значит, что все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут направлять деньги в фонд, а оттуда справедливо распределять по всем остальным командам.

Я думаю, что такой «колхоз» был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня. Соревнования кошельков происходят», — сказал Путин.

Глава российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что РФС рассмотрит возможность организации такого фонда.