Итоги дня: критика перевозчиков Татарстана Минфином, новый глава УФСИН по РТ, штраф для родителей курящих детей

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 октября.

Председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков заявил, что перевозчики приняли предложение министра финансов РТ Радика Гайзатуллина встретиться и обсудить ситуацию с компенсацией перевозки льготников в общественном транспорте. Ранее глава Минфина на брифинге в парламенте сообщил, что средства на компенсацию проезда за льготников достаточно весомые и они покрывают объем предоставленных льгот на транспорте города, а причину нерентабельности перевозок необходимо искать внутри бизнеса самих компаний.

Казанские рыбаки обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить специальную зону на Кремлевской набережной. Глава РТ дал соответствующие поручения.

Временно исполняющим обязанности начальника управления ФСИН России по Татарстану стал Андрей Терентьев. Ранее он занимал должность заместителя начальника УФСИН России по республике.

Минтимер Шаймиев оказался в тройке самых упоминаемых политиков-ветеранов. Рейтинг их присутствия в текущей повестке составил фонд «Петербургская политика». Государственный Советник Татарстана и первый президент республики занял в нем третью строчку — после Горбачева и Лужкова. Политологи согласились с высокой оценкой его роли в современной политике: «мудрость, присущая Шаймиеву, помогала очень многим принимать верные решения» Подробнее — в материале «Реального времени».

МВД предлагает штрафовать родителей детей, которые начали курить, на сумму от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Скончался историк и археограф Джаудат Миннуллин. Он работал в Казанском университете на кафедре исторического и обществоведческого образования. Кроме этого, ученый занимался общественной деятельностью: был научным редактором серии «Знаменитые личности» издательства «Жыен» и входил в состав ученых советов Национального музея РТ и Национальной библиотеки РТ.

Сегодня присудили Нобелевскую премию по литературе сразу за два года. Награду за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук, за 2019 год — австрийский писатель Петер Хандке.

«Единая Россия» приостановила членство в партии экс-руководителя управления образования Казани Ильнара Хидиятова из-за обвинения во взятках. Решение будет действовать до тех пор, пока с Хидиятова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии будет аннулировано.

Житель Татарстана подал иск на 5 млн рублей к Российской Федерации. Требует компенсации за произвол полицейских и следователей, по вине которых провел 12 месяцев под стражей за жестокое убийство соседей. Прокуратура трижды блокировала отправку этого дела в суд, пока бавлинские опера снимали с розыска угнанную машину покойных и учили перекупщика врать следователю. Детали коррупционного дела сегодня вскрылись в Верховном суде РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».