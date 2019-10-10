Зеленский отказался обнародовать стенограммы переговоров с Путиным: «Это навредит людям»

Президент Украины Владимир Зеленский отказался публиковать стенограммы своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли к продолжению наших встреч? Думаю, нет, на этом закончим. Будет ли у меня в дальнейшем возможность вернуть наших пленных потом? Нет, никогда. Я не играю ни в какие игры, которые связаны с жизнями людей. Нет, я ничего не буду публиковать, потому что это навредит людям», — цитирует его RT.

Напомним, в конце сентября на сайте Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров с Путиным. Автор петиции напомнил о расшифровке разговора Зеленского и президента США Дональда Трампа, в ходе которого украинский президент «заигрывал» с визави, «согласовывал позиции по некотором уголовным делам» и критиковал лидеров стран ЕС и бывшего посла США.

