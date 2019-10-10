В Новосибирске поймали охранника, пытавшегося взломать сайт правительства Татарстана

В Новосибирске приговорили к полутора годам условно охранника, который хотел заработать на продаже игровых аккаунтов.

По данным «Комсомольской правды», хакер установил программу, благодаря которой можно было узнавать чужие логины и пароли. Полученные данные сотрудник ЧОП продавал на электронной бирже FunPay с июня 2018 года по январь 2019 года.

Охранника вычислила ФСБ, когда одна из его программ для взлома попыталась получить доступ к сайту правительства Татарстана. Он признал вину. В отношении него было возбуждено уголовное дело о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.