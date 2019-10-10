Казанский Кремль прокомментировал низкую позицию Татарстана в рейтинге открытости бюджетных данных Минфина

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала результаты рейтинга регионов России с низким уровнем открытости бюджетных данных Минфина, в котором Татарстан занял не лучшие позиции.



«Рейтингов публикуется всегда очень много разных, разные используются методологии, чтобы составлять эти рейтинги. Я не могу сказать, что данные по конкретному рейтингу мы взяли в анализ и в работу. В республике делается максимально все для того, чтобы эти данные всегда были открыты. Да, наверное, есть всегда поле для работы, но мы со своей стороны всегда открыты», — подчеркнула она.

Согласно рейтингу Научно-исследовательского финансового института и министерства финансов России, республика попала в группу с низким уровнем открытости бюджетных данных. Среди регионов страны по Приволжскому федеральному округу республика вообще оказалась на последнем месте.

Ранее Лилия Галимова заявила, что президентская программа «Наш двор» не подразумевает сбора денег с населения.

