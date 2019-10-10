Главное к утру: арест из-за курящих детей, ответственность за неуплату алиментов, Минниханов в качестве наставника

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро 10 октября.



Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести административную ответственность в виде предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток. Новую норму КоАП обсуждают в правительстве РФ. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года.

Министерство юстиции России разрабатывает законопроект, который не позволит злостным неплательщикам алиментов избегать уголовной ответственности.

Президентская программа «Наш двор» не подразумевает сбора денег с населения, заявила представитель аппарата президента Татарстана Лилия Галимова.

Житель Татарстана признан виновным в покушении на убийство двоих человек. Установлено, что в ночь с 8 на 9 октября 2018 года 22-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из ресторанов по улице Минской города Казани стал приставать к двум посетителям, после чего нанес ножом одному из них не менее 12, а другому — не менее 5 ударов в область жизненно важных органов.



Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении троих обнальщиков. Они незаконно вывели со счетов около 0,5 млрд рублей, получив доход от незаконной банковской деятельности более 27 млн рублей. Денежные переводы маскировались под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения.

Мировой суд рассмотрит дело в отношении жителя Казани, оставившего годовалую дочь на обочине дороги после ссоры с женой.



Президент Татарстана Рустам Минниханов станет наставником в новом сезоне Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

