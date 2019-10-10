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Актер Николай Добрынин покидает сериал «Сваты»

05:18, 10.10.2019 4
Актер Николай Добрынин покидает сериал «Сваты»
Фото: стоп-кадр видео

Актер Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя в сериале «Сваты», решил покинуть проект из-за постоянных насмешек над своим героем.

Актеру не нравится, что его герой показан «шутом и неудачником, глупым подкаблучником и алкашом». Он считает сценарий издевательским, пишут «Известия».

Ранее по тем же самым причинам проект покинул актер Анатолий Васильев. Он исполнял роль Юрия Ковалева.

Летом другая звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов был исключен из списка угроз нацбезопасности Украины. Въезд на Украину на 3 года артисту был запрещен из-за посещения Крыма.

ОбществоКультураБизнес
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10 окт
    Очень жаль. Он там играл отлично. Фильм совершенно веселый и легкий. Таких сейчас мало.
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  • Анонимно 10 окт
    Очень очень печально!Да,к сожалению,актеров начинают воспринимать за персонажи.Может быть и не надо было начинать съемки седьмого сезона.Но мы вас так любим!
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    Анонимно 10 окт
    если он уже начал сниматься в 7 сезоне; будет выплачивать неустойку
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  • Анонимно 10 окт
    ну покидает и покидает; как говорится свято место пусто не бывает; Анатольевич тоже покинул в своё время и ни какой трагедии не произошло
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