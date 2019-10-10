Актер Николай Добрынин покидает сериал «Сваты»

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Актер Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя в сериале «Сваты», решил покинуть проект из-за постоянных насмешек над своим героем.

Актеру не нравится, что его герой показан «шутом и неудачником, глупым подкаблучником и алкашом». Он считает сценарий издевательским, пишут «Известия».

Ранее по тем же самым причинам проект покинул актер Анатолий Васильев. Он исполнял роль Юрия Ковалева.

Летом другая звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов был исключен из списка угроз нацбезопасности Украины. Въезд на Украину на 3 года артисту был запрещен из-за посещения Крыма.