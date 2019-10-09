Римач Славин: «Олимпия» сыграла пятый матч за неделю, нам не хватило концентрации»

Главный тренер «Олимпии» Римач Славин подвел итоги матча с УНИКСом (67:80).

— Первые 30 минут мы играли неплохо, но потом растерялись и играли с недостаточной энергией, за что и были наказаны. Мы потеряли концентрацию между третьей и четвертой четвертями. Не смогли забросить несколько своих бросков, что немного выбило команды из колеи.

— В одном из отрезков, где ваша команда проиграла с разгромным преимуществом, вы активно жестикулировали в чей-то адрес.

— Нет-нет, я просто хотел дать своей команде энергии. За последние 7 дней мы провели пять матчей. И после довольно сложной поездки сюда я пытался немного повлиять на своих игроков, — цитирует слова тренера «Олимпии» корреспондент «Реального времени».