Главное к утру: женский чемпионат мира по хоккею в Уфе, новый автомобиль Lada, халяль в Татарстане

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 9 октября.



Объем валового регионального продукта по итогам 2019 года по оценке превысит 2,5 трлн рублей. Индекс промышленного производства ожидается на уровне 101,6%. Кроме того, ожидается, что в 2030 году объем ВРП превысит 5 трлн рублей. Экономический рост Татарстана будет обеспечен дальнейшим эффективным развитием ОЭЗ, ТОСЭР, промплощадок, индустриальных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, нацеленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок. Законопроектом предусматривается заключение заказчиком контракта по результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок — ФАС. Эти изменения позволят пресечь практику закупок у единственного поставщика, когда конкурс признан несостоявшимся.



Студия «Союзмультфильм» проводит ребрендинг, в ходе которого впервые получит единый логотип, новые слоганы и шрифты. В результате компания надеется увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий в России и за рубежом, а также создания дочерних брендов.



Компания АвтоВАЗ ближе к лету следующего года выпустит новый автомобиль Lada Van. Машина построена на базе Renault Dokker и будет напоминать Lada Vesta. Запуск в производство такого автомобиля предусматривается новым специнвестконтрактом (СПИК), заявку на который подал АвтоВАЗ. В этом проекте будет также участвовать Renault–Nissan–Mitsubishi.



Картины людей с психическими заболеваниями (художников-аутсайдеров) из России представят в Париже на всемирно известной выставке Outsider Art Fair.



Женский чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Уфе. Матчи чемпионата мира пройдут на двух аренах — в Уфимском дворце спорта и на «Уфа Арене». Отметим, что Россия еще ни разу не проводила чемпионаты мира по хоккею среди женских сборных.

Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман РТ провел проверку на выявление недобросовестных организаций общественного питания с обозначением «халяль». Наиболее распространенными нарушениями стали случаи отсутствия или просрочки сертификатов на соответствие стандарту.

