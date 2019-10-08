Итоги дня: возможный запрет крафтового пива, ход строительства БКК, блокировка пользователей мессенджеров

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 октября.

Первый этап Большого казанского кольца планируют завершить к 30 августа 2020 года, ко дню празднования столетия ТАССР. В этом году на строительство первого этапа дороги выделили 700 млн рублей, пополам из регионального и федерального бюджетов. Общая стоимость работ превышает 2,3 млрд рублей, 1 млрд рублей из них — федеральные вложения, остальные — республиканские. Подробнее — в материале «Реального времени».

В России может прекратиться производство крафтового пива. Это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Нобелевскую премию по физике получили Джеймс Пиблз из США за «теоретические открытия в физической космологии», а также швейцарцы Дидье Кело и Мишель Майор за открытие первой экзопланеты «на орбите солнецеподобной звезды».

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.

В Государственную думу внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию.

Региональная банковская система Татарстана осталась крупнейшей в России, несмотря на сокращение доли местных банков в кредитовании экономики вдвое с 2016 года. К такому выводу пришли аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

