Экс-игрок «Крыльев Советов» рассказал о договорном матче

Бывший футболист «Крыльев Советов» Басель Абдулфаттах признался, что во времена игры за «Динамо» из Санкт-Петербурга ему предлагали деньги за участие в договорном матче.

— Леонид Цапу (экс-президент питерского «Динамо», — прим. ред.) — очень мнительный человек. Он периодически даже нападающих обвинял в сдаче игр, если они не могли забить.

— Участвовал хоть раз в договорном матче?

— Нет. Но когда был в «Динамо», предлагали сдать игру. Обзванивали футболистов, есть подозрение, что кто-то согласился, хотя все говорят, что не согласились. Позвонил околофутбольный человек, которого я знал. Сказал: есть вариант, есть возможность. Такой разговор — «около». Надо было, что ли, «сгореть» первый тайм в один гол. Я отказался, потому что уважаю свою репутацию. Самое смешное, что Цапу меня потом за это и похоронил (смеется). Спасибо.

— Сколько денег предлагали?

— Даже не спрашивал. Но слышал, что вроде нормальная сумма — 500 тысяч.

— Рублей?

— Да.

— В ФНЛ это было?

— Да, где зарплату 50 тысяч платили. И премиальные — 50 тысяч.

— Это ставочный договорняк был или команде очки были нужны?

— Ставочный. Начало сезона, команда в середине, без задач, — сказал Абдулфаттах.

Отметим, что Абдулфаттах является воспитанником питерского «Зенита», в самарских «Крыльях Советов» он выступал в сезоне 2011/12 годов.

