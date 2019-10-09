День в истории: восхождение на Арарат, день рождения Немцова и Нобелевская премия для Барака Обамы

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 9 октября. Сегодня отмечаются праздники:

Всемирный день почты;

День образования Специальной пожарной охраны МЧС России.

В этот день произошли такие значимые события, как:

1708 — разгром войсками под командованием Петра I корпуса Левенгаупта в битве при Лесной во время Северной войны 1700—1721;

1731 — хан Младшего жуза (Западного Казахстана) Абулхаир принял русское подданство, тем самым положив начало присоединению Казахстана к Российской империи;

1807 — в Пруссии отменена личная зависимость крестьян от помещиков;

1829 — совершено первое восхождение на Арарат;

1934 — король Югославии Александр I Карагеоргиевич и французский министр иностранных дел Луи Барту были застрелены в Марселе Владо Черноземским, боевиком болгарской террористической организации ВМОРО, связанной с хорватскими террористами-усташами;

1943 — полное освобождение Таманского полуострова, завершившее Новороссийско-Таманскую операцию и Битву за Кавказ во время Великой Отечественной войны;

1965 — песня «Битлз» «Yesterday» возглавила американский хит-парад;

1989 — на Центральном ТВ СССР состоялся первый телесеанс А. Кашпировского;

1991 — учреждена премия «Русский Букер» за лучший роман на русском языке;

2002 — началась 10-я Всероссийская перепись населения;

2006 — первое испытание Северной Кореей ядерного оружия;

2009 — в результате теракта в пакистанском городе Пешавар погибли около 50 человек, более 100 ранены;

2009 — президент США Барак Обама удостоен Нобелевской премии мира.

В этот день родились:

1201 — Робер де Сорбон (ум. 1274), французский теолог, основатель богословского колледжа Сорбонна (с XVII в. так называют Парижский университет);

1757 — Карл X (ум. 1836), король Франции (1824—1830), последний представитель династии Бурбонов;

1940 — Джон Леннон (ум. 1980), британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель, один из основателей и участник группы The Beatles;

1959 — Борис Немцов (убит в 2015), российский государственный и политический деятель;

1964 — Гильермо дель Торо, кинорежиссер, лауреат двух премий «Оскар».

В этот день умерли: