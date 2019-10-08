Главное к утру: отель Marriot в Казани, искусственная кровь, подходящая всем, и количество самозанятых в России

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 8 октября.



С начала 2019 года в России в качестве самозанятых зарегистрировались порядка 226 тыс. человек.



Строительство платной трассы Москва — Казань позволит создать около 300 новых рабочих мест. Речь идет о новых рабочих местах в сфере логистики и дорожно-транспортного хозяйства.

В этом году во время самостоятельного летнего отдыха в России погибли более 426 детей, еще 7 786 несовершеннолетних пострадали. За июнь — август были проверены 2 203 организации отдыха и оздоровления. Результаты проверок показали, что наиболее распространенными остаются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Семья из Набережных Челнов, в которой мать убила своего сына и ранила еще одного, никогда не относилась к категории неблагополучных и не попадала в зону внимания социальных служб. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина отметила, что сейчас ситуация, когда дети оказываются заложниками внутрисемейных конфликтов между супругами, стала частой.

На Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиал ПАО «Компания «Сухой», — прим. ред.) завершили изготовление первого мотоотсека стратегического ракетоносца Ту-160М2. Его уже подготовили к отправке на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (КАЗ), где продолжается строительство первого экземпляра возрожденной в Казани серии «Белых лебедей».

Японские ученые разработали искусственную кровь, которая может быть перелита любым пациентам независимо от их группы крови и тем самым значительно повысить шансы на выживание серьезно раненных людей.



Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм». Ранее номинация называлась «Лучший фильм на иностранном языке», но с этого года получила новое название.

В Казани недалеко от улицы Баумана планируют открыть второй отель Marriott категории четыре звезды. В России у Marriott 29 гостиниц в 13 регионах. Четырехзвездочный отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin работает по франшизе. Стоимость номеров в нем варьируется от 5,2 тыс. до 11,7 тыс. рублей.

