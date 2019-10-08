День в истории: индекс Доу-Джонса, смерть Салавата Юлаева и последний концерт Боба Марли

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 8 октября. Сегодня отмечаются праздники:

Россия — День командира надводного, подводного и воздушного корабля.



В этот день произошли следующие значимые события:

1191 — принц Джон захватил трон Англии.

1801 — между Россией и Францией заключен Парижский мирный договор.

1818 — англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки.

1871 — начался великий чикагский пожар.

1896 — впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.

1906 — Лев Толстой отказался от Нобелевской премии.

1912 — начало Первой Балканской войны. Черногория объявила войну Турции.

1926 — состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио (о матче «Славия» (Прага) — МТК (Будапешт)).

1945 — американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.

1961 — открыт Государственный Кремлевский дворец съездов.

1962 — Алжир вступил в Организацию Объединенных Наций.

1967 — в Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей.

1970 — Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1978 — ядерный взрыв «Вятка» (15 килотонн).

1980 — последний концерт Боба Марли, во время которого он упал без сознания. Спустя 7 месяцев артист скончался от рака.

1990 — Бурятская АССР провозгласила себя республикой в составе России.

1993 — президент Грузии Эдуард Шеварнадзе объявил о вступлении Грузии в СНГ.

1993 — ООН отменила все санкции против ЮАР.

1998 — по указанию Генерального прокурора РФ Ю.И. Скуратова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля.

В этот день родились:

1849 — Александр Сибиряков (ум. 1933), русский золотопромышленник, меценат, исследователь Сибири.

1850 — Анри Луи Ле Шателье (ум. 1936), французский физик и химик.

1892 — Марина Цветаева (ум. 1941), русская поэтесса.

1908 — Юрий Мандельштам (погиб в 1943), российский поэт и литературный критик, эмигрант.

1920 — Фрэнк Герберт (ум. 1986), американский писатель-фантаст.

1920 — Фрэнк Герберт (ум. 1986), американский писатель-фантаст. 1939 — Пол Хоган, австралийский киноактер («Крокодил Данди»).

1956 — Рашид Нургалиев, российский государственный деятель, бывший министр внутренних дел.

1985 — Бруно Марс, американский певец, обладатель премии «Грэмми».

В этот день умерли: