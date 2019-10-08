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День в истории: индекс Доу-Джонса, смерть Салавата Юлаева и последний концерт Боба Марли

01:39, 08.10.2019
День в истории: индекс Доу-Джонса, смерть Салавата Юлаева и последний концерт Боба Марли
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 8 октября. Сегодня отмечаются праздники:

  • Россия — День командира надводного, подводного и воздушного корабля.

В этот день произошли следующие значимые события:

  • 1191 — принц Джон захватил трон Англии.
  • 1801 — между Россией и Францией заключен Парижский мирный договор.
  • 1818 — англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки.
  • 1871 — начался великий чикагский пожар.
  • 1896 — впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.
  • 1906 — Лев Толстой отказался от Нобелевской премии.
  • 1912 — начало Первой Балканской войны. Черногория объявила войну Турции.
  • 1926 — состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио (о матче «Славия» (Прага) — МТК (Будапешт)).
  • 1945 — американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.
  • 1961 — открыт Государственный Кремлевский дворец съездов.
  • 1962 — Алжир вступил в Организацию Объединенных Наций.
  • 1967 — в Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей.
  • 1970 — Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.
  • 1978 — ядерный взрыв «Вятка» (15 килотонн).
  • 1980 — последний концерт Боба Марли, во время которого он упал без сознания. Спустя 7 месяцев артист скончался от рака.
  • 1990 — Бурятская АССР провозгласила себя республикой в составе России.
  • 1993 — президент Грузии Эдуард Шеварнадзе объявил о вступлении Грузии в СНГ.
  • 1993 — ООН отменила все санкции против ЮАР.
  • 1998 — по указанию Генерального прокурора РФ Ю.И. Скуратова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля.

В этот день родились:

  • 1849 — Александр Сибиряков (ум. 1933), русский золотопромышленник, меценат, исследователь Сибири.
  • 1850 — Анри Луи Ле Шателье (ум. 1936), французский физик и химик.
  • 1892 — Марина Цветаева (ум. 1941), русская поэтесса.
  • 1908 — Юрий Мандельштам (погиб в 1943), российский поэт и литературный критик, эмигрант.
    1920 — Фрэнк Герберт (ум. 1986), американский писатель-фантаст.
  • 1939 — Пол Хоган, австралийский киноактер («Крокодил Данди»).
  • 1956 — Рашид Нургалиев, российский государственный деятель, бывший министр внутренних дел.
  • 1985 — Бруно Марс, американский певец, обладатель премии «Грэмми».

В этот день умерли:

  • 1800 — Салават Юлаев (р. 1754), башкирский поэт, сподвижник Е. Пугачева.
  • 1869 — Франклин Пирс, 14-й президент США (1853—1857), один из самых критикуемых американских президентов.
  • 1982 — Филип Ноэль-Бейкер (р. 1889), британский дипломат, пацифист, лауреат Нобелевской премии мира (1959).
    ОбществоИстория
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