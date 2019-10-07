Итоги дня: задержание главного педагога Казани, Нобелевская премия по медицине, итоги посещения СЕ казанских психбольниц

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 октября.

Сегодня в Казани по подозрению в получении взятки 800 тысяч рублей задержали бывшего начальника управления образования исполкома города Ильнара Хидиятова. Главный педагог Казани стал фигурантом уголовного дела о поставке в 2017 году металлоискателей в 120 учебных заведений города — без торгов и по завышенной, по мнению следствия, цене. По версии силовиков, представитель фирмы-поставщика «Новотех» передал за участие в закупке на 8 млн рублей 10%.

Нобелевскую премию по медицине в 2019 году присудили Уильяму Дж. Кейлину-младшему, сэру Питеру Дж. Рэтклиффу и Греггу Л. Семенце «за их открытия того, как клетки чувствуют и адаптируются к наличию кислорода».

В Казанском федеральном университете был утвержден регламент работы подразделений вуза при взаимодействии с иностранцами. Согласно документу, все встречи с иностранными коллегами должны проводиться в специально предназначенных и определенных приказом ректора помещениях зданий КФУ. При этом работники вуза должны предупреждать о приеме иностранцев не позднее, чем за 7 рабочих дней до встречи.

Главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по РТ Лилию Вазиеву заподозрили в получении взятки на 120 тыс. рублей. Ее задержали 4 октября после получения денег.

Делегация Совета Европы (СЕ) подвела итоги посещения в октябре 2018 года психиатрических больниц и психоневрологических интернатов в Казани, Волгограде и Саратове. Оказалось, что проверяющие нашли в татарстанской клинике целый ряд серьезных нарушений прав человека.

Владимир Путин увеличил зарплату президента, премьер-министра России, председателя Следственного комитета России и генерального прокурора России. Согласно указам, зарплата повысилась с 1 октября на 4,3%.

На должность главного архитектора города Казани претендуют четыре кандидата: заместитель директора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» Владимир Спиридонов, генеральный директор ООО «Зодчество» Тагир Нуреев, директор ООО «АДТ» Ильсияр Тухватуллина, заместитель главного архитектора Тимур Кадыров. Всего на конкурс подали заявки 18 человек.