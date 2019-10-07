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Экономика

К холдинговой компании «Ак Барс» подали иск на более чем 28 млн рублей

17:49, 07.10.2019
К холдинговой компании «Ак Барс» подали иск на более чем 28 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

ООО «Шинный двор Казань» подало в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве ООО «Ак Барс Снаб» и АО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Сумма требований составила 28,8 млн рублей. Заявление пока к производству не принято, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее московская металлоторговая компания «Мечел-Сервис» (входит в металлургическую компанию «Мечел») подала иски о банкротстве АО «Холдинговая компания «Ак Барс» и его дочерней компании ООО «Ак Барс Металл».

Экономика Татарстан
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