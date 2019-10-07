Минниханов встретился с министром юстиции России Александром Коноваловым
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром юстиции Российской Федерации Александром Коноваловым.
Они обсудили вопросы сотрудничества в части обеспечения законотворческого процесса, предоставления услуг населению и другие, сообщает пресс-служба президента РТ.
Во встрече приняли участие министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин и начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ Виктор Демидов.ОбществоВласть Татарстан
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