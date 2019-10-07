Госкомитет по тарифам Татарстана установил стоимость проезда в Зеленодольске
Госкомитет РТ по тарифам установил предельный максимальный тариф на пассажирские перевозки городским транспортом по маршруту №2 в Зеленодольске.
Так, стоимость проезда в автобусах этого маршрута остается неизменной — 20 рублей за наличный расчет. При оплате банковской картой или с помощью технологии бесконтактной оплаты оплата проезда составит 18 рублей. Такую же цену будет стоить поездка, оплаченная билетом длительного пользования.
С заявлением по вопросу установления максимальных тарифов на перевозки обратился исполком Зеленодольского района, передает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.
Ранее казанские перевозчики сказали, сколько нужно выделить денег из бюджета для того, чтобы стоимость проезда осталась неизменной. Напомним, в сентябре перевозчики выступили заявлением о необходимости повышения цен на билеты.ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
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