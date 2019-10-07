Госкомитет по тарифам Татарстана установил стоимость проезда в Зеленодольске

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Госкомитет РТ по тарифам установил предельный максимальный тариф на пассажирские перевозки городским транспортом по маршруту №2 в Зеленодольске.

Так, стоимость проезда в автобусах этого маршрута остается неизменной — 20 рублей за наличный расчет. При оплате банковской картой или с помощью технологии бесконтактной оплаты оплата проезда составит 18 рублей. Такую же цену будет стоить поездка, оплаченная билетом длительного пользования.

С заявлением по вопросу установления максимальных тарифов на перевозки обратился исполком Зеленодольского района, передает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

Ранее казанские перевозчики сказали, сколько нужно выделить денег из бюджета для того, чтобы стоимость проезда осталась неизменной. Напомним, в сентябре перевозчики выступили заявлением о необходимости повышения цен на билеты.