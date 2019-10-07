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Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в тайге

04:10, 07.10.2019
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в тайге
Фото: скриншот видео

Сегодня президент России Владимир Путин отмечает свой 67-й день рождения. Накануне российский лидер совершил прогулку по сибирской тайге. В полночь в Сети появилось видео «высокого» променада.

В ролике Путин в компании министра обороны Сергея Шойгу поднимается в горы и любуется природой осеннего леса, а затем собирает грибы и ягоды.

В 2018 году Владимир Путин отдохнул в Саяно-Шушенском заповеднике, пишут «Известия».

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о таежном путешествии Владимира Путина и пообещал фото- и видеоотчет о поездке.

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