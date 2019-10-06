Турецкие журналисты удивились русскому слову, состоящему из 32 букв

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Турецкое издание Medya Gunlugu опубликовало рейтинг самых труднопроизносимых слов русского языка.

Так, в список были включены слова, содержащие от 19 до 32 букв: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.

В исследовании отмечается, что тем, кто считает, что освоил язык другой языковой группы, следует попробовать себя в произношении данных слов.

Кроме того, издание подчеркивает, что последнее слово из списка туристам приходится использовать чаще других по приезде в Россию.

Ранее журналистка немецкого издания Der Tagesspiegel Ютта Зоммербауэр побывала в Иннополисе и написала материал о своих впечатлениях. Она подметила, что, «несмотря на свой западный внешний вид, Иннополис напоминает то, как в царской России, а затем и в Советском Союзе пытались стимулировать прогресс «сверху» вместо того, чтобы дать свободу обществу».

