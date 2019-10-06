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В Татарстане сегодня ожидается дождь

05:38, 06.10.2019
В Татарстане сегодня ожидается дождь
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 6 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Максимальная температура днем от +14°С до +19°С. В Казани днем ожидается от +14°С до 16°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +16°С до 18°С.

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