День в истории: встреча Уэллса и Ленина первый фильм о Бонде и запуск Instagram
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 6 октября. Сегодня отмечаются праздники:
- Всемирный день охраны мест обитания.
- День российского страховщика.
В этот день произошли такие значимые события, как:
- 1769 — английский мореплаватель Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии.
- 1790 — ювелир из Женевы Якоб Швепп представил процесс изготовления искусственной минеральной воды.
- 1801 — Наполеон даровал новую конституцию Голландии.
- 1805 — первый русский воздухоплаватель И. Кашинский совершил полет на аэростате над Москвой.
- 1920 — в Кремле встретились английский писатель-фантаст Герберт Уэллс и Владимир Ленин.
- 1939 — Польская кампания вермахта окончилась капитуляцией Польши.
- 1959 — Во Владивостоке Н. Хрущев запустил в оборот фразу «Его величество рабочий класс».
- 1959 — В Хайфе (Израиль) начал работу «Кармелит», первый на Ближнем Востоке метрополитен.
- 1962 — в Лондоне прошла премьера первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Нет».
- 1995 — покушение на генерала Романова в Грозном.
- 2010 — начало работу приложение по обмену фотографиями Instagram.
В этот день родились
- 1903 — Эрнест Уолтон (ум. 1995), ирландский физик-ядерщик, создатель первого ускорителя для заряженных частиц (ускоритель Кокрофта — Уолтона, 1932), лауреат Нобелевской премии (1951, совм. с Дж. Кокрофтом).
- 1905 — Федор Шаляпин (младший) (ум. 1992), сын знаменитого певца, киноактер.
- 1914 — Тур Хейердал (ум. 2002), норвежский путешественник.
- 1930 — Хафез Асад (ум. 2000), президент Сирии (1971—2000).
- 1944 — Борис Михайлов, хоккеист, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России.
В этот день ушли из жизни
- 2018 — Монсеррат Кабалье (р. 1933), испанская каталонская оперная певица (сопрано).
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