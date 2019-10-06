День в истории: встреча Уэллса и Ленина первый фильм о Бонде и запуск Instagram

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 6 октября. Сегодня отмечаются праздники:

Всемирный день охраны мест обитания.

День российского страховщика.

В этот день произошли такие значимые события, как:

1769 — английский мореплаватель Джеймс Кук высадился в Новой Зеландии.

1790 — ювелир из Женевы Якоб Швепп представил процесс изготовления искусственной минеральной воды.

1801 — Наполеон даровал новую конституцию Голландии.

1805 — первый русский воздухоплаватель И. Кашинский совершил полет на аэростате над Москвой.

1920 — в Кремле встретились английский писатель-фантаст Герберт Уэллс и Владимир Ленин.

1939 — Польская кампания вермахта окончилась капитуляцией Польши.

1959 — Во Владивостоке Н. Хрущев запустил в оборот фразу «Его величество рабочий класс».

1959 — В Хайфе (Израиль) начал работу «Кармелит», первый на Ближнем Востоке метрополитен.

1962 — в Лондоне прошла премьера первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Нет».

1995 — покушение на генерала Романова в Грозном.

2010 — начало работу приложение по обмену фотографиями Instagram.

В этот день родились

1903 — Эрнест Уолтон (ум. 1995), ирландский физик-ядерщик, создатель первого ускорителя для заряженных частиц (ускоритель Кокрофта — Уолтона, 1932), лауреат Нобелевской премии (1951, совм. с Дж. Кокрофтом).

1905 — Федор Шаляпин (младший) (ум. 1992), сын знаменитого певца, киноактер.

1914 — Тур Хейердал (ум. 2002), норвежский путешественник.

1930 — Хафез Асад (ум. 2000), президент Сирии (1971—2000).

1944 — Борис Михайлов, хоккеист, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России.

В этот день ушли из жизни