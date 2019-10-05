Георгий Мелкадзе: «В первом тайме мы переоценили «Рубин»
Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе оценил игру своей команды в матче против «Рубина» (1:2).
— Как так случилось, что «Тамбов» отлично провел второй тайм, но провалил первый?
— В первом вышли, как-то не проснувшись. Играли в пять защитников, садились сзади. После двух пропущенных поняли, что так неправильно, нет полезности ни впереди, ни сзади. Перешли в четыре защитника и пошла игра.
— Григорян сказал, что, возможно, это его поражение из-за неправильно выбранной тактики. Согласны с ним?
— Может, переоценили «Рубин», они не та команда, которой «Тамбов» должен отдавать преимущество просто так.
— Вы снова забили. Как себя чувствуете после голевой серии?
— Забиваю — значит, хорошо все. Что еще сказать?
— Погода сказалась на игре?
— В дождь мне даже лучше играть, чем на солнце. В такую погоду хорошо играется, — приводит слова Мелкадзе корреспондент «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
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