Георгий Мелкадзе: «В первом тайме мы переоценили «Рубин»

Фото: Сайт ФК "Тамбова"

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе оценил игру своей команды в матче против «Рубина» (1:2).

— Как так случилось, что «Тамбов» отлично провел второй тайм, но провалил первый?

— В первом вышли, как-то не проснувшись. Играли в пять защитников, садились сзади. После двух пропущенных поняли, что так неправильно, нет полезности ни впереди, ни сзади. Перешли в четыре защитника и пошла игра.

— Григорян сказал, что, возможно, это его поражение из-за неправильно выбранной тактики. Согласны с ним?

— Может, переоценили «Рубин», они не та команда, которой «Тамбов» должен отдавать преимущество просто так.

— Вы снова забили. Как себя чувствуете после голевой серии?

— Забиваю — значит, хорошо все. Что еще сказать?

— Погода сказалась на игре?

— В дождь мне даже лучше играть, чем на солнце. В такую погоду хорошо играется, — приводит слова Мелкадзе корреспондент «Реального времени».