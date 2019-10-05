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В МИД Ирана опровергли информацию о скором освобождении российской журналистки

15:41, 05.10.2019 1
В МИД Ирана опровергли информацию о скором освобождении российской журналистки
Фото: flickr.com

Министерство иностранных дел Ирана не подтвердило сведения о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик. Об этом рассказал пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.

— Посольство запросило в субботу у МИД Ирана доступ [к Юзик] и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что Юзик задержали 3 октября по подозрению в работе на израильские спецслужбы. Близкие журналистки сообщали, что суд над ней может состояться уже сегодня.

При этом накануне СМИ со ссылкой на МИД Ирана сообщали, что Юзик задержали «для дачи объяснений» и должны скоро освободить.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 окт
    фейкосми, они такие
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