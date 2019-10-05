В МИД Ирана опровергли информацию о скором освобождении российской журналистки

Министерство иностранных дел Ирана не подтвердило сведения о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик. Об этом рассказал пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.

— Посольство запросило в субботу у МИД Ирана доступ [к Юзик] и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что Юзик задержали 3 октября по подозрению в работе на израильские спецслужбы. Близкие журналистки сообщали, что суд над ней может состояться уже сегодня.

При этом накануне СМИ со ссылкой на МИД Ирана сообщали, что Юзик задержали «для дачи объяснений» и должны скоро освободить.