Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником и отметил, что российская школа остается одной из самых лучших в мире.
Глава государства подчеркнул, что День учителя — это возможность сказать теплые слова признательности наставникам, которые помогли определиться с будущим, выбрать цель в жизни, преподали важнейшие уроки честности, человечности, доброты, любви к Отечеству.
«Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране», — говорится в тексте поздравления президента на сайте Кремля.
По словам президента, педагоги не только учат быть порядочными и отзывчивыми, поощряют свободу мысли и творчества, но и сами постоянно развиваются.
Ранее Путин призвал женщин совмещать карьеру и семью.
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