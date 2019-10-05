Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с их профессиональным праздником и отметил, что российская школа остается одной из самых лучших в мире.

Глава государства подчеркнул, что День учителя — это возможность сказать теплые слова признательности наставникам, которые помогли определиться с будущим, выбрать цель в жизни, преподали важнейшие уроки честности, человечности, доброты, любви к Отечеству.

«Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране», — говорится в тексте поздравления президента на сайте Кремля.

По словам президента, педагоги не только учат быть порядочными и отзывчивыми, поощряют свободу мысли и творчества, но и сами постоянно развиваются.

Ранее Путин призвал женщин совмещать карьеру и семью.

