На Кроссе нации в Казани пройдет забег в ползунках и тюбетейках

Завтра, 6 октября, в столице Татарстана пройдет Кросс нации. Этой осенью забег объединили с Казанским марафоном.



Во время мероприятия будет организован «Цифровой забег», его участником может стать любой желающий. Кроме того, организаторы предусмотрели забеги для людей разных возрастов развлекательного формата. Так, участников ждет забег ветеранов, театралов, людей с ограниченными возможностями, а также забег в тюбетейках и забег в ползунках на матах для малышей, которые еще не научились ходить.

Полумарафон начинается в 8 часов утра, время его прохождения — 3 часа. Призовой фонд Кросса нации составит от 300 до 450 тыс. рублей.

«Реальное время» выяснило, где получить номер участника соревнований, как готовиться к дистанции и какие улицы будут перекрыты для движения. Подробнее об этом — в машем материале.

