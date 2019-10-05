Поставки импортной вакцины от гриппа перенесены на ноябрь

Поставки импортной вакцины от гриппа в 2019 году задерживаются.

«В связи с непредвиденными затруднениями на финальном этапе производства вакцин поставки будут несколько позднее, чем это сообщалось потребителям перед началом сезона,— заявили в компании «Санофи Пастер», которая является производителем вакцины «Ваксигрип».

Причинами задержки являются значительный рост спроса на вакцины против гриппа и месячная задержка рекомендации ВОЗ в части выбора для вакцины новых штаммов, пишет «Коммерсантъ».

Тем не менее сокращения поставок вакцины не планируется. В ближайшее время она поступит на сертификацию, а затем планируется к поставке в Россию в аналогичном прошлому году объеме, начиная с ноября, заверили в компании.

Напомним, всероссийская прививочная кампания против гриппа стартовала 4 сентября. В этом году в России планируется привить не менее 45% населения.