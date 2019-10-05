День в истории: День учителя, день рождения Рамзана Кадырова и смерть Стива Джобса
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 5 октября. Сегодня отмечаются праздники:
- День учителя в России.
- День работников уголовного розыска.
В этот день произошли значимые события:
- 1502 — Христофор Колумб открыл Коста-Рику.
- 1823 — в Англии начал издаваться первый медицинский журнал «Ланцет».
- 1908 — болгарский князь Фердинанд в городе Велико Тырново провозгласил независимость Болгарии от Османской империи и принял титул царя болгар.
- 1910 — в Португалии установлена республика.
- 1921 — в Лондоне основан Международный ПЕН-клуб.
- 1925 — в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный «В наше время».
- 1929 — в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком. До этого в советских кинотеатрах показывали только немое кино.
- 1952 — в Москве открылся XIX съезд КПСС. ВКП(б) переименована в КПСС.
- 1962 — в Великобритании выходит первый сингл The Beatles — Love Me Do.
- 1967 — британская теннисная ассоциация предложила снять разделение спортсменов на любителей и профессионалов и сделать состязания открытыми для всех.
- 1969 — на телеканале «Би-би-си» прошло первое представление «Летающего цирка Монти Пайтон».
- 1991 — СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.
- 1993 — Борис Ельцин запретил в России деятельность оппозиционных партий и газет.
- 1999 — в Лондоне близ вокзала Паддингтон произошла железнодорожная катастрофа, унесшая жизни 31 человека.
- 2008 — в Киргизии произошло землетрясение, унесшее жизни 75 человек.
В этот день родились
- 1864 — Луи Жан Люмьер (ум. 1948), французский изобретатель, создатель кинематографа, младший из братьев Люмьер.
- 1902 — Рэй Крок (ум. 1984), американский ресторатор, создатель сети ресторанов McDonald’s.
- 1904 — Федор Углов (ум. 2008), советский и российский хирург, академик, борец за трезвый образ жизни.
- 1943 — Инна Чурикова, актриса театра и кино, народная артистка СССР.
- 1947 — Брайан Джонсон, британский музыкант и поэт, вокалист австралийской рок-группы AC/DC.
- 1952 — Эмомали Рахмонов, президент Таджикистана с 1992 г.
- 1976 — Рамзан Кадыров, президент Чечни с 2007 года.
В этот день умерли
- 1918 — Ролан Гаррос (р. 1888), французский летчик, первым перелетевший через Средиземное море; его именем назван теннисный стадион в Париже.
- 1987 — погиб Владимир Акимов (р. 1953), советский ватерполист, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион (1980), чемпион мира.
- 2011 — Стив Джобс (р. 1955), один из основателей и бывший генеральный директор корпорации Apple.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/153930-den-v-istorii-den-uchitelya-den-rozhdeniya-ramzana-kadyrova-i-smert-stiva-dzhobsa
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