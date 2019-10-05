День в истории: День учителя, день рождения Рамзана Кадырова и смерть Стива Джобса

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 5 октября. Сегодня отмечаются праздники:

День учителя в России.

День работников уголовного розыска.

В этот день произошли значимые события:

1502 — Христофор Колумб открыл Коста-Рику.

1823 — в Англии начал издаваться первый медицинский журнал «Ланцет».

1908 — болгарский князь Фердинанд в городе Велико Тырново провозгласил независимость Болгарии от Османской империи и принял титул царя болгар.

1910 — в Португалии установлена республика.

1921 — в Лондоне основан Международный ПЕН-клуб.

1925 — в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный «В наше время».

1929 — в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком. До этого в советских кинотеатрах показывали только немое кино.

1952 — в Москве открылся XIX съезд КПСС. ВКП(б) переименована в КПСС.

1962 — в Великобритании выходит первый сингл The Beatles — Love Me Do.

1967 — британская теннисная ассоциация предложила снять разделение спортсменов на любителей и профессионалов и сделать состязания открытыми для всех.

1969 — на телеканале «Би-би-си» прошло первое представление «Летающего цирка Монти Пайтон».

1991 — СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

1993 — Борис Ельцин запретил в России деятельность оппозиционных партий и газет.

1999 — в Лондоне близ вокзала Паддингтон произошла железнодорожная катастрофа, унесшая жизни 31 человека.

2008 — в Киргизии произошло землетрясение, унесшее жизни 75 человек.

В этот день родились

1864 — Луи Жан Люмьер (ум. 1948), французский изобретатель, создатель кинематографа, младший из братьев Люмьер.

1902 — Рэй Крок (ум. 1984), американский ресторатор, создатель сети ресторанов McDonald’s.

1904 — Федор Углов (ум. 2008), советский и российский хирург, академик, борец за трезвый образ жизни.

1943 — Инна Чурикова, актриса театра и кино, народная артистка СССР.

1947 — Брайан Джонсон, британский музыкант и поэт, вокалист австралийской рок-группы AC/DC.

1952 — Эмомали Рахмонов, президент Таджикистана с 1992 г.

1976 — Рамзан Кадыров, президент Чечни с 2007 года.

В этот день умерли