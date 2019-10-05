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День в истории: День учителя, день рождения Рамзана Кадырова и смерть Стива Джобса

01:33, 05.10.2019 1
День в истории: День учителя, день рождения Рамзана Кадырова и смерть Стива Джобса
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 5 октября. Сегодня отмечаются праздники:

  • День учителя в России.
  • День работников уголовного розыска.

В этот день произошли значимые события:

  • 1502 — Христофор Колумб открыл Коста-Рику.
  • 1823 — в Англии начал издаваться первый медицинский журнал «Ланцет».
  • 1908 — болгарский князь Фердинанд в городе Велико Тырново провозгласил независимость Болгарии от Османской империи и принял титул царя болгар.
  • 1910 — в Португалии установлена республика.
  • 1921 — в Лондоне основан Международный ПЕН-клуб.
  • 1925 — в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя. Это был небольшой сборник рассказов, названный «В наше время».
  • 1929 — в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком. До этого в советских кинотеатрах показывали только немое кино.
  • 1952 — в Москве открылся XIX съезд КПСС. ВКП(б) переименована в КПСС.
  • 1962 — в Великобритании выходит первый сингл The Beatles — Love Me Do.
  • 1967 — британская теннисная ассоциация предложила снять разделение спортсменов на любителей и профессионалов и сделать состязания открытыми для всех.
  • 1969 — на телеканале «Би-би-си» прошло первое представление «Летающего цирка Монти Пайтон».
  • 1991 — СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.
  • 1993 — Борис Ельцин запретил в России деятельность оппозиционных партий и газет.
  • 1999 — в Лондоне близ вокзала Паддингтон произошла железнодорожная катастрофа, унесшая жизни 31 человека.
  • 2008 — в Киргизии произошло землетрясение, унесшее жизни 75 человек.

В этот день родились

  • 1864 — Луи Жан Люмьер (ум. 1948), французский изобретатель, создатель кинематографа, младший из братьев Люмьер.
  • 1902 — Рэй Крок (ум. 1984), американский ресторатор, создатель сети ресторанов McDonald’s.
  • 1904 — Федор Углов (ум. 2008), советский и российский хирург, академик, борец за трезвый образ жизни.
  • 1943 — Инна Чурикова, актриса театра и кино, народная артистка СССР.
  • 1947 — Брайан Джонсон, британский музыкант и поэт, вокалист австралийской рок-группы AC/DC.
  • 1952 — Эмомали Рахмонов, президент Таджикистана с 1992 г.
  • 1976 — Рамзан Кадыров, президент Чечни с 2007 года.

В этот день умерли

  • 1918 — Ролан Гаррос (р. 1888), французский летчик, первым перелетевший через Средиземное море; его именем назван теннисный стадион в Париже.
  • 1987 — погиб Владимир Акимов (р. 1953), советский ватерполист, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион (1980), чемпион мира.
  • 2011 — Стив Джобс (р. 1955), один из основателей и бывший генеральный директор корпорации Apple.
ОбществоИстория
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комментарии

  • Анонимно 05 окт
    день рождения Рамзана Кадырова и смерть Стива Джобса
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/153930-den-v-istorii-den-uchitelya-den-rozhdeniya-ramzana-kadyrova-i-smert-stiva-dzhobsa

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